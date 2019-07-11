Беглов рассказал о мерах для предотвращения падения наледи с крыш зимой

Санкт-Петербург, 11 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» рассказал о принимаемых мерах для предотвращения падения наледи с крыш зимой.

По словам градоначальника, основной мерой станет программа «Холодный чердак».

Напомним, именно состояние чердачных помещений в многоквартирных домах чаще всего становится причиной образования снежно-ледяных образований на карнизах. Для борьбы с сосульками предлагается применить технологию, направленную на нормализацию температурно-влажностного режима по принципу «холодный чердак».

В конце мая врио главы жилищного комитета Петербурга Василий Осипов заявил, что власти потратят 3,8 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону. Рабочие должны подготовить более 23 тысяч домов. В 492 домах до 1 сентября отремонтируют крышу. Управляющие организации выполняют по заявкам ремонт кровель.