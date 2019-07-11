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Беглов заявил, что службой социальных участковых воспользовались 2,5 тысячи петербуржцев

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Беглов заявил, что службой социальных участковых воспользовались 2,5 тысячи петербуржцев

Санкт-Петербург, 11 июля. Служба социальных участковых помогла уже двум тысячам жителей Санкт-Петербурга. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в традиционном телеэфире «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Подводя промежуточные итоги работы службы, Беглов рассказал, что за помощью к ней обратились уже более 2,5 тысяч петербуржцев. Две тысячи из них уже получили необходимую помощь.

Данная служба была запущена 1 июля. На данный момент социальные участковые работают в 13 районах города, а к концу года они будут действовать во всех районах Санкт-Петербурга.

Социальные участковые принимают заявления от граждан и составляют программу соцуслуг. Кроме того, служба изучает условия жизни граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Любой желающий может обратиться к социальным участковым как напрямую, так и через соседей или знакомых. Обращения принимаются по телефону, по электронной почте и через сайт.

На сегодняшний день в Петербурге работают 80 специалистов, однако в ближайшее время их число увеличится, когда в городе появятся новые бюро, сообщает портал «Невские новости».

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