Беглов поручил разработать программу для ликвидации точек подтопления в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Власти Санкт-Петербурга приступили к разработке программы для ликвидации точек подтопления в городе. Соответствующее распоряжение дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Кроме того, в ходе вечернего телеэфира он рассказал, что поручил подготовить систему перекрытия улиц в случае сильного дождя, которая позволит предотвратить неприятные ситуации.

Реакция градоначальника последовала после жалобы одного из телезрителей на сложную ситуацию в районе Парашютной улицы в Приморском районе. По его словам, после сильного ливня улицы превращаются в настоящие реки.

Губернатор признал, что непогода выявляет недостатки в обслуживании города. Кроме того, он подчеркнул, что с подобными проблемами сталкивается не только парашютная улица, но и ряд других районов. Сейчас городская администрация работает над составлением карты «точек подтопления города», чтобы затем начать работать с ними.

«Парашютная находится на два метра ниже уровня моря. Там есть еще одна проблема. Я хорошо знаю Приморский район, так как работал там прорабом. Мы подняли схемы и поняли, что канализация там в форме буквы «П». Из-за этого вода проходит под несколькими углами, это замедляет отток», — рассказал Беглов.

Он также рассказал, что власти города намерены в ближайшее время провести модернизацию канализационной системы, разделив саму канализацию и систему ливневок. Кроме того, город проложит дополнительные трубы, а также начнет ограничивать движение на проблемных улицах во время сильных ливней.