Царское Село ужесточило правила посещения музея-заповедника

Санкт-Петербург, 11 июля. Царское село в Пушкине вводит новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. В билете теперь будут указаны паспортные данные.

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», в билете указываются паспортные данные, а для детей младше 14 лет данные свидетельства о рождении. По одному документу можно купить один электронный билет и только один раз в 30 дней. Предполагается, что это поможет бороться с перекупщиками.

В кассу музея все равно придется стоять в очереди: на входе в парк электронный билет надо будет обменять на обычный. Более того, с 25 июля это можно будет сделать только при предъявлении документов. Если паспорта с собой не будет, билет аннулируют, и потраченные на него деньги просто пропадут.

По задумкам руководства музея, именной билет позволит отправляться на прогулку по дворцу, не отстаивая огромную очередь на вход.

Как отмечает издание, не все жители и гости Северной столицы положительно оценили вводимые новшества. Многие обратили внимание на то, что система требует слишком много лишний действий. В частности, петербуржцы предлагают отменить заход в кассу, так как из-за этого теряется весь смысл оформления электронного билета.