Птица врезалась в самолет, летевший из Петербурга на Корфу

Санкт-Петербург, 11 июля. В самолет авиакомпании «Россия», летевший из Петербурга на греческий остров Корфу, врезалась птица, сообщили в авиакомпании.

Технические специалисты осмотрели самолет в аэропорту Греции. Авиаперевозчик решил предоставить пассажирам другое воздушное судно.

Резервный лайнер отправили из аэропорта «Внуково». Прибытие самолета из Корфу ожидают в 22.40, всем пассажирам задержанного рейса предоставили горячее питание и питье, пишут «Невские новости».

Ранее подобный случай произошел на Камчатке с самолетом «Аэрофлота». На фюзелляже лайнера остались характерные для столкновения с птицей следы.