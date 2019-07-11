Беглов проверил благоустройство территории у станции метро «Проспект Славы»

Санкт-Петербург, 11 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проверил благоустройство территории около новой станции метро Фрунзенского радиуса «Проспект Славы».

Готовность станции составляет порядка 84%. Рабочие завершили восстановление дороги на участке Бухарестской улицы от проспекта Славы до Южного шоссе.

Беглову рассказали, что на «Проспекте Славы» осталось завершить отделочные работы. В вестибюле станции монтируют мозаичное панно «Афганистан», устанавливают освещение, пишут «Невские новости».

Ранее на совещании с членами правительства в Смольном Беглов поручил открыть три новые станции Фрунзенского радиуса к 1 сентября. Глава «Метростроя» Николай Александров сообщил, что уже началось габаритное тестирование.