Беглов проверил готовность детского сада во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 11 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство детского сада на Южном шоссе во Фрунзенском районе.

Новый детский сад откроется 1 сентября, строительство ведется за счет городского бюджета. Дошкольное учреждение может принять до 220 человек.

Градоначальник осмотрел помещения детского сада, обратил внимание на отделку бассейна. По словам Александра Беглова, бассейны должны строить во всех новых детсадах.

Дошкольное учреждение расчитано на маломобильных граждан, здесь установлены отдельные туалетные комнаты и оборудован лифт, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник встретился с жителями Фрунзенского района и проверил готовность двух офисов врачей общей практики, которые должны открыться 1 сентября.