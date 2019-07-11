Актер и режиссер МДТ Дмитриев внезапно скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев скончался в возрасте 49 лет, говорится в сообщении на сайте театра​​​.

В МДТ добавили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно. Артист театра Станислав Никольский написал на странице Facebook, что Дмитриев проработал в МДТ почти 20 лет.

Режиссер внезапно умер у себя дома, о причинах смерти неизвестно. Дмитриев — коренной петербуржец, закончил актерско-режиссерский класс Льва Додина.

Малый драматический театр известен во всем мире, его спектакли показывали на театральных подмостках Европы, Америки, Австралии и Азии.

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