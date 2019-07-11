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Беглов рассказал жителям ЖК «София» о строительстве школы и детского сада

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Беглов рассказал жителям ЖК «София» о строительстве школы и детского сада

Санкт-Петербург, 11 июля. Глава Петербурга Александр Беглов встретился с жителями ЖК «София» во время объезда Фрунзенского района.

Градоначальник рассказал петербуржцам о благоустройстве района и анонсировал открытие Центра врачей общей практики 1 сентября. К 2020 году здесь построят школу и детский сад.

Беглов напомнил, что петербуржцы с тремя детьми могут получить квартиру. Это же правило действует для семей с тремя усыновленными детьми.

Глава города рассказал о развитии общественных пространств — арт-парке, обновлении оранжереи Таврического сада и открытии музея в здании Гравпочтамта, пишут «Невские новости». 

Ранее Беглов проверил готовность двух офисов врачей общей практики в Купчино, которые откроются 1 сентября в помощь врачам поликлиники №56.

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