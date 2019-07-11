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Утка-попрошайка «терроризирует» пассажиров метро в Петербурге

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Утка-попрошайка «терроризирует» пассажиров метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Петербуржцы заметили утку-попрошайку в вагонах метро, об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

По вагонам ходит женщина и водит за собой привязанную за лапку утку. По словам попрошайки, она инвалид, и ей нужна помощь.

«Всем надоевшая утка снова терроризирует пассажиров метро. Прям как два брата-акробата, человека-паука», — поделился один из пассажиров.

Несчастную птицу пожалели, ее каждый день таскают на сбор милостыни. Утке приходится терпеть пассажиров, которые трогают ее «на удачу».

Другие пользователи считают, что селезни могут быть разносчиками инфекций и посоветовали держаться подальше и от утки, и от ее хозяйки.

В петербургском метро неоднократно видели танцора в костюме человека-паука, который танцует брейк и висит на перилах. После выступления арист проходит с шапкой и собирает мелочь.

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