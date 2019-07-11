Беглов проинспектировал Центр врачей общей практики в Купчино

Санкт-Петербург, 11 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал готовность к сдаче Центра врачей общей практики недалеко от ЖК «София» в Купчино.

Два офиса врачей общей практики откроются на Южном шоссе 1 сентября. Градоначальник оценил работу строителей, он похвалил их за результат.

Беглову понравилось, что у каждого врача будет собственный компьютер. Это поможет в реализации программы электронных карт пациентов, пишут «Невские новости».

Напомним, что петербургские власти решили открыть Центр врачей общей практики в этом районе из-за перегруженности поликлиники № 56.

Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что город нуждается в социальной инфраструктуре — детских садах, школах, больницах. Особенно это касается новых микрорайонов.