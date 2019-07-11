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Генеральный консул Франции рассказал о своей любви к Петербургу

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Генеральный консул Франции рассказал о своей любви к Петербургу

Санкт-Петербург, 11 июля. Генеральный консул Франции Уго де Шаваньяк рассказал о своей жизни в Петербурге. Он сообщил, что Северная столица очень близка к Европе по стилю жизни и образу мыслей.

«Жители города ведут активный образ жизни, это близко к нашему французскому подходу к жизни, и мне это нравится», — сказал генконсул.

Шаваньяк живет в Санкт-Петербурге с осени 2017 года. По его мнению, одним из красивейших мест Северной столицы является Исаакиевский собор, построенный по проекту Монферрана. Но самое любимое место консула, конечно, библиотека Вольтера в Российской национальной библиотеке. Она включает в себя около 7000 книг. Коллекция напоминает генконсулу о родной стране и о тесной связи России и Франции.

Шаваньяк утверждает, что Петербург — европейский город, а Россия — европейская страна. Генконсул отметил, что в Северной столице становится все больше туристов из Франции. Как рассказал Шаваньяк, приезжая в Петербург, гости хотят вернуться сюда снова. Генконсул считает, что все дело в туристической привлекательности города на Неве.

Также Шаваньяк сообщил, что в свободное время посещает концерты и театральные постановки.

«Обожаю русский рок. Недавно ходил на концерт Земфиры и еще очень люблю вашу группу «АукцЫон». Когда есть возможность, с удовольствием слушаю джаз», — рассказал генконсул «Петербургскому дневнику».

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Источник: Петербургский дневник
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