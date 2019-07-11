Петербуржцы смогут проголосовать на 92 участках в Псковской и Ленинградской областях

Санкт-Петербург, 11 июля. Избирательная комиссия Ленинградской области и Санкт-Петербургская избирательная комиссия подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения Леноблизбирком поможет организовать избирательные участки для голосования на выборах губернатора Петербурга и муниципальных депутатов в Ленинградской и Псковской областях. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

«На территории Ленинградской области будет образовано 72 участка. Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области», — пояснил Миненко.

По его словам, 72 избирательных участка будут открыты на территории садоводств, которые расположены в Ленинградской области. Их открытие позволит принять участие в выборах избирателям, которые в единый день голосования будут находиться на своих дачных участках.

Миненко также добавил, что 45 тысяч домовладений в Псковской области принадлежат жителям Петербурга, поэтому там будут открыты 20 избирательных участков для петербуржцев.

Напомним, выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов состоятся в единый день голосования 8 сентября. На пост главы Петербурга претендуют Александр Беглов, Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Стоит отметить, что на территории Петербурга будут действовать почти две тысячи избирательных участков, кроме того, дополнительные участки будут созданы в лечебных заведениях, аэропорту «Пулково», железнодорожных вокзалах и СИЗО.