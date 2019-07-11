Беглов принял участие в открытии Военно-морского салона в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в торжественной церемонии открытия Международного военно-морского салона.

Градоначальник подчеркнул, что петербургский судостроительный кластер очень востребован. Александр Беглов пожелал участникам мероприятия успешной работы и новых деловых контактов.

«Наличие ВМФ предполагает мощь страны, сильное государство. На площадках вы увидите все то новое, чем располагает оборонный комплекс России», — сказал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, его цитируют «Невские новости».

В первый день салона стартовала конференция о современном судостроении. В рамках форума работает выставочная экспозиция с боевыми кораблями, катерами.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте откроют Аллею адмиралов ко дню Военно-морского флота России. В этом году исполняется 200 лет первому морскому антарктическому походу Беллинсгаузена и Лазарева.