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Международный военно-морской салон проходит в Петербурге

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Международный военно-морской салон проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Представители ведущих компаний в области судостроения, радиоэлектроники, систем безопасности и вооружения принимают участие в Военно-морском салоне в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Петербурга Александр Беглов посетил Военно-морской салон. Он поприветствовали гостей Петербурга, предложив им посмотреть город. Он пожелал участникам салона найти новые полезные контакты.

В этом году в Петербург прибыли 48 делегаций из 35 стран мира. За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, еще четыре судна заложили и три корабля передали заказчикам.

Международный военно-морской салон проходит в Петербурге

Международный военно-морской салон проходит в Петербурге
 

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