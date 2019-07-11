Аллею адмиралов откроют ко Дню ВМФ России в Кронштадте

Санкт-Петербург, 11 июля. В Кронштадте в преддверии Дня ВМФ России откроют Аллею адмиралов, рабочие завершают работы по благоустройству.

Двадцать пять бюстов российских флотоводцев появятся в Кронштадтском адмиралтействе. Среди них Федор Апраксин, Федор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

В 2019 году исполняется двести лет первому антарктическому путешествию. Адмиралам Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву удалось открыть Антарктиду.

Аллея адмиралов объединит выдающихся флотоводцев, которые сделали значительный вклад в развитие российского флота. Проект финансировался за счет Фонда президентских грантов и средств спонсоров, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ в Петербурге представили масштабный проект «Кронштадт. Остров фортов», ориентированный на развитие туризма. Программа подразумевает, что город сможет привлекать до 5 млн туристов ежегодно.