Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Петербургом

31
0 Оставить комментарий

Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 июля. Трое взрослых и двое детей пострадали в лобовом столкновении двух иномарок во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел накануне около 20.20 на 6-м километре трассы Токсово – Осельки. Участниками ДТП стали «КИА Спортейдж», за рулем которой находился 41-летний мужчина и «Ситроен С4» под управлением 32-летней женщины.

В результате столкновения в Токсовскую районную больницу были доставлены оба водителя, а также находившиеся в машинах пассажиры: женщина и двое несовершеннолетних детей. К счастью, они не получили серьезных травм, врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести.

В областном главке МЧС добавили, что на место дорожной аварии выезжали сотрудники ведомства. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных машин.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров