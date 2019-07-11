Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 июля. Трое взрослых и двое детей пострадали в лобовом столкновении двух иномарок во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел накануне около 20.20 на 6-м километре трассы Токсово – Осельки. Участниками ДТП стали «КИА Спортейдж», за рулем которой находился 41-летний мужчина и «Ситроен С4» под управлением 32-летней женщины.

В результате столкновения в Токсовскую районную больницу были доставлены оба водителя, а также находившиеся в машинах пассажиры: женщина и двое несовершеннолетних детей. К счастью, они не получили серьезных травм, врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести.

В областном главке МЧС добавили, что на место дорожной аварии выезжали сотрудники ведомства. Спасатели деблокировали пострадавших из поврежденных машин.