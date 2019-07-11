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Аршавин и Быстров пошутили над вернувшим права Радимовым

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Аршавин и Быстров пошутили над вернувшим права Радимовым

Санкт-Петербург, 11 июля. Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов сообщил, что ему вернули водительские права.

Хорошей новостью главный тренер «Зенита-2» поделился с подписчиками в Instagram. Он опубликовал фото с водительскими правами и подписал снимок «безопасность на дорогах», «ошибки жизни».

Под постом стали появляться шутливые комментарии, на новость о возвращении прав Радимову отреагировали экс-футболисты Андрей Аршавин и Владимир Быстров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они вернулись ????????✌️#безопасностьнадорогах#ошибкижизни#

Влад Радимов (@radimov02)'in paylaştığı bir gönderi ()

Бывшему футболисту шутливо предложили «это дело обмыть» и поинтересовались «надолго ли» он с правами, намекая на его стиль вождения. Андрей Аршавин попросил Радимова забирать его перед футболом от дома и уточнил, таксует ли он.

Как ранее сообщил «Петербургский дневник», экс-футболиста лишили прав весной 2016 года. Он был за рулем в нетрезвом состоянии. Радимов отказался от медицинского освидетельствования, но позже пояснил, что был в ресторане с бывшей супругой Татьяной Булановой.

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