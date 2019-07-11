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Недовольный покупатель в Металлострое напугал продавцов «гранатой»

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Недовольный покупатель в Металлострое напугал продавцов «гранатой»

Санкт-Петербург, 11 июля. Покупатель устроил скандал в петербургском магазине, а потом заявил, что у него в кармане граната, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел днем 10 июля в поселке Металлострой. Посетитель магазина на Полевой улице устроил скандал из-за товара. Затем мужчина заявил, что у него в кармане граната.

По словам заявительницы, хулиган был одет в светлую куртку. Ростом до 175 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения. Полция проверяет информацию по данному происшествию, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти сотрудники похоронного бюро устроили скандал, который закончился стрельбой.

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