Недовольный покупатель в Металлострое напугал продавцов «гранатой»

Санкт-Петербург, 11 июля. Покупатель устроил скандал в петербургском магазине, а потом заявил, что у него в кармане граната, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 10 июля в поселке Металлострой. Посетитель магазина на Полевой улице устроил скандал из-за товара. Затем мужчина заявил, что у него в кармане граната.

По словам заявительницы, хулиган был одет в светлую куртку. Ростом до 175 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения. Полция проверяет информацию по данному происшествию, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти сотрудники похоронного бюро устроили скандал, который закончился стрельбой.