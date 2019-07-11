В Петербурге мальчик сбежал из дома и пожаловался на избиения

Санкт-Петербург, 11 июля. Уроженец Эстонии обратился в полицию Петербурга с заявлением о пропаже своего 11-летнего сына. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах города.

Как передают «Невские Новости», позже мужчина попросил прекратить поиски, так как полиция задержала подростка в Санкт-Петербурге за попрошайничество. Подростка доставили в отделение полиции, и в объяснительной он пожаловался на избиения дома. Мальчика доставят в одну из детских городских больниц.

Объяснение школьника, а также акт о выявлении безнадзорного подростка по электронной почте передадут в отделение полиции, куда поступило заявление от отца мальчика.