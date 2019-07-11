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Пьяного 10-летнего мальчика госпитализировали в Петербурге

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Пьяного 10-летнего мальчика госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июля. Отравившегося этанолом десятилетнего мальчика госпитализировали в Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 9 июля, пострадавшего забрали из Зеленогорска. Врачи оценивают его состояние как легкой степени тяжести. Позднее мальчик самовольно покинул больницу.

По данным правоохранителей, в летний период ребенок проживает в детском лагере «Ушкова». Находится на домашнем обучении в Петербурге, состоит на учете ПНД. Неоднократно лежал в детской психиатрической больнице, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге несовершеннолетний сбежал из дома, подростка нашли в тот же день спящим в подвале.

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