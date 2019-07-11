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Близнецы погибли при загадочных обстоятельствах в Ленобласти

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Близнецы погибли при загадочных обстоятельствах в Ленобласти

Санкт-Петербург, 11 июля. Тела двух молодых братьев-близнецов обнаружены в Волосовском районе в Ленобласти, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 июля, погибших нашли в квартире дома в селе Бегуницы. Жилье принадлежит другому человеку. Тела близнецов направили в морг для установления обстоятельств смерти.

На месте происшествия нашли сверток с неизвестным веществом, бутылки из-под алкогольных напитков, мобильный телефон, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш упал в лестничный пролет с шестого этажа, мальчик получил тяжелые травмы.

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