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Незаконные похороны в Ленобласти закончились стрельбой

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Незаконные похороны в Ленобласти закончились стрельбой

Санкт-Петербург, 11 июля. Сотрудники похоронного бюро пытались незаконно похоронить женщину в поселке Кузьмовский в Ленобласти.

Инцидент произошел днем 10 июля, в полицию обратилась сотрудница муниципального кладбища. По словам заявительницы, несколько человек незаконно осуществляли захоронение, пишут «Невские новости».

Между сотрудниками похоронного бюро и сторожами прозошел конфликт. Один из охранников произвел несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета. Пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

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