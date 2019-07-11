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Сбежавшего из дома в Петербурге подростка нашли спящим в подвале

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Сбежавшего из дома в Петербурге подростка нашли спящим в подвале

Санкт-Петербург, 11 июля. В полицию обратилась жительница Петербурга, заявив о пропаже 14-летнего сына, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 10 июля, мальчик оставил записку родителям. Он забрал из дома мобильный телефон и рюкзак. Выяснилось, что перед этим мать поругалась с сыном из-за телефона. Подросток заходит с мобильного устройства на платные сайты, при этом со счета списываются деньги.

Вечером того же дня в полицию обратилась жительница дома по улице Будапештской. Она рассказала, что в подвале спит мальчик-подросток. Сбежавшего из дома несовершеннолетнего передали родтелям.

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