Беглов рассказал, как Путин помог с идеей строительства Арт-парка

Санкт-Петербург, 11 июля. На заседании музейного совета врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, как родилась идея создания Арт-парка. По его словам, предложение поступило от президента РФ Владимира Путина при посещении стройплощадки между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы.

К моменту приезда главы государства было известно, что местные жители выступили против строительства Судебного квартала (ранее предполагалось строительство здания суда, судебного департамента и десятки тысяч квадратных метров жилья).

По словам градоначальника, на территории была обустроена небольшая обзорная площадка, на которую поднялись Беглов и Путин.

«Оттуда открылся такой вид, что даже у меня дух перехватило. Я увидел всю эту панораму от Биржевого моста до Тучкового. Это было сказочно. Владимир Владимирович постоял молча, посмотрел, а потом сказал, что жители правы, и никакого жилья здесь не будет. И судебного квартала тоже. Нужно сделать парк», — рассказал глава города.

Поэтому было решено разбить не просто парк, а огромное арт-пространство с театрами, музеями и даже подземной территорией, передают «Невские новости».

Ранее в среду сообщалось, что Беглов и директор Эрмитажа Борис Пиотровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев. По словам градоначальника, подписание данного документа даст возможность скоординировать работу по усовершенствованию музейной сферы города, а также позволит решить вопросы, связанные с привлечение средств для развития музеев.