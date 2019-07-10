«КамАЗ» протаранил три иномарки на трассе под Петербургом, погибла 14-летняя девочка

Санкт-Петербург, 10 июля. ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и еще трех автомобилей произошло на 186-м километра трассы «Кола» в Ленинградской области. Как сообщается, грузовой автомобиль врезался в три легковушки, остановившиеся перед поворотом налево.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии погибла четырнадцатилетняя девочка. Еще семь человек получили ранения, их экстренно госпитализировали.

Сообщается, что погибшая девочка находилась в автомобиле марки Datsun. В нем же находилась женщина 1977 года рождения и восемнадцатилетняя девушка. Обе они получили травмы. Сейчас по факту данного происшествия начата проверка.

Напомним, что в это воскресенье на Садовой улице в Петербурге произошло ДТП, в результате которого Daewoo врезалась в здание Гостиного двора.

Авария произошла около 02.40, две иномарки не смогли разъехаться. От столкновения Daewoo врезалась в здание Гостиного двора, Hyundai получила повреждения кузова.

На месте ДТП работали экстренные службы, есть пострадавшие. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости».