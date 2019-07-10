Идею Беглова о реформе работы муниципальных избиркомов поддержали в ЦИК РФ

Санкт-Петербург, 10 июля. Заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости реформирования системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) нашло поддержку у зампредседателя Центризбиркома России Николая Булаева.

Ранее Беглов призвал провести реформу системы ИКМО, отметив, что в настоящие момент они «практически никому не подчиняются». Беглов добавил, что поддерживает действия Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), которая оперативно решает возникающие проблемы. Также он высоко оценил работу правоохранительных органов.

«Когда врио губернатора [Петербурга Александр Беглов] говорит о своей позиции - это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга. Позиция, о которой он заявил, очень важна для всех тех, кто занимается организацией избирательных кампаний в Петербурге», — прокомментировал Булаев слова Беглова.

Он отметил, что в настоящее время ЦИК в постоянном режиме помогает горизбиркому Санкт-Петербурга с решением различных проблемных ситуаций. Также Булаев заявил, что комментарий Беглова об ИКМО точно отражает ситуацию, которая сложилась в избирательных комиссиях муниципальных образований.

Напомним, что ранее горизбирком Петербурга принял постановление, согласно которому ИКМО должны работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города. Два ИКМО ― «Сампсониевское» и «Сергиевское» попытались отметить решение госизбиркома через суд, однако судья вынес решение в пользу петербургской ГИК.