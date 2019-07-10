Беглов обозначил векторы развития музейной сферы Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании Межведомственного музейного совета отметил важность музейного дела для жизни города.

«Музейное сообщество является локомотивом нашей с вами культурной столицы. В Петербурге 180 музеев. В прошлом году их посетили 35 миллионов гостей и жителей города», — обратил внимание градоначальник.

Беглов подчеркнул, что «музеи являются визитной карточкой» Северной столицы. Да и сам Петербург можно назвать музеем под открытым небом, сообщают «Невские новости».

Глава города обозначил векторы развития музейной сферы. В частности, глава города настаивает на гармонизации взаимодействия федеральных и городских институтов, ведомств и учреждений.

Ранее сообщалось, что Беглов и директор Эрмитажа Борис Пиотровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев. По словам градоначальника, подписание данного документа даст возможность скоординировать работу по усовершенствованию музейной сферы города, а также позволит решить вопросы, связанные с привлечение средств для развития музеев.