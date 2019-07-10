Беглов и директор Эрмитажа подписали меморандум о стратегии развития музеев

Санкт-Петербург, 10 июля. В Санкт-Петербурге прошло заседание Межведомственного музейного совета в Эрмитаже, на котором губернатор города Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев.

По словам Беглова, подписание данного документа даст возможность скоординировать работу по усовершенствованию музейной сферы города, а также позволит решить вопросы, связанные с привлечение средств для развития музеев. Об этом пишут «Невские новости».

Напомним, что к началу сентября власти Петербурга намерены открыть после ремонта Музей обороны Ленинграда. Как сообщил врио губернатора города Александр Беглов в эфире «Радио России», главный музей блокады будет располагаться там, где и зародился, — в Соляном переулке. Петербуржцы твердо высказали свое мнение на этот счет.

Ранее Беглов предложил создать филиалы музея блокады в странах СНГ. Он напомнил, что в тяжелое время городу помогали представители разных республик и национальностей. Инициативу о создании филиалов музея блокады поддержала глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.