Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге

383
0 Оставить комментарий

Беглов потребовал навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Система работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) в Петербурге нуждается в реформировании, заявил глава города Александр Беглов.

Градоначальник высказал свою позицию по поводу выборов в органы местного самоуправления. 

«Избиркомы муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИКу, ни горизбиркому. Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления», — сказал Беглов.

В своем видеообращении к петербуржцам он подчеркнул, что нарушения на выборах никому не нужны. Беглов поддержал действия горизбиркома (ГИК), которые направлены на решение различных проблем, а также отметил оперативность правоохранителей.

10 июля глава ГИК Виктор Миненко сообщил журналистам, что избирком намерен принять «жесткие меры» в отношении ИКМО в случае выявления нарушений. ГИК обратился в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Александр Беглов неоднократно заявлял, что выборы в Петербурге должны быть абсолютно прозрачными. Градоначальник отметил, что это его принципиальная позиция, необходимо соблюдать закон.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров