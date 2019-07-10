Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил, что не знает химии и не умеет делать бомбы

Санкт-Петербург, 10 июля. В Ленинградском окружном военном суде допросили подсудимых по делу о теракте в метро Петербурга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Первым допросили гражданина Киргизии Бахрама Эргашева. Он рассказал, что приехал в Петербург на заработки в марте 2017 года. Подсудимый заявил, что работу ему помог найти одноклассник Сейфулла Хакимов. Они вдвоем занимались отделкой квартир.

По словам Эргашева, о теракте он узнал от коллеги. Киргиз утверждает, что к запрещенным в России террористическим группировкам не примыкал и относится к ним негативно.

Как отметил адвокат Эргашева, физику и химию подсудимый знает плохо, поэтому не смог бы самостоятельно изготовить бомбу. В кладовку на съемной квартире, где правоохранительные органы нашли самодельное взрывчатое вещество, он никогда не заглядывал.

Подсудимая Шохиста Каримова хотела удалиться из зала заседания по причине плохого самочувствия. Она заявила, что в СИЗО ей не давали нужные медикаменты. Процесс остановился, пока ей оказывали медицинскую помощь.

В Ленинградской окружном военном суде также допросили Сейфуллу Хакимова. Он заявил, что его никогда не вербовали в террористическую ячейку. Хакимов добавил, что регулярно молится, но в религиозных вопросах разбирается поверхностно.

Подсудимые выразили недовольство услугами переводчика, которая не является носителем языка. Суд удовлетворил просьбу о замене переводчика и перенес заседание на 11 июля.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года, погибли 16 человек вместе с терористом-смертником, десятки пострадали. По делу о взрыве проходят 11 человек.