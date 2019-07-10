«Зенит» может включить Ригони в сделку по Рамиресу

Санкт-Петербург, 10 июля. Петербургский ФК «Зенит» может включить полузащитника Эмилиано Ригони в сделку по трансферу футболиста «Сампдории» Гастона Рамиреса, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Итальянский клуб всерьез заинтересован в аргентинском игроке, а сине-бело-голубые интересуются игроком генуэзцев. ФК «Сампдория» хотел бы арендовать футболиста, но «Зенит» видит Рамиреса как один из вариантов усиления.

Не исключено, что стороны придут к консенсусу и совершат обе сделки. В случае, если оба перехода будут полноценными, «Зениту» придется доплатить порядка 5 млн евро.

Рамирес перешел в «Сампдорию» летом 2017 года за 9 млн евро из английского «Миддлсбро». В составе генуэзского клуба футболист провел 69 матчей, забил 9 голов и отдал 15 результативных пасов.

По оценкам transfermarkt.de, приблизительная стоимость игрока составляет 10 млн евро. На счету Рамиреса 43 матча за сборную Уругвая.

Петербургский клуб подписал Ригони из «Индепендьенте» за 9 млн евро. Летом 2018 года его отдали в аренду в итальянскую «Аталанту», однако футболист потерял место в составе из-за конфликта с тренером и досрочно вернулся в Петербург.

В 2017 году Ригони дебютировал за сборную Аргентины. В весенней части сезона он провел 11 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.