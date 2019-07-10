Кандидаты в губернаторы Петербурга опровергли слух о «договоренностях» со Смольным

Санкт-Петербург, 10 июля. Зарегистрированные кандидаты в губернаторы Петербурга опровергли информацию о договоренности со Смольным для прохождения муниципального фильтра.

Кандидаты в губернаторы подтвердили, что воспользовались поддержкой муниципальных депутатов «Единой России» при сборе подписей. Нужное количество подписей удалось собрать самовыдвиженцу Александру Беглову, Владимиру Бортко от КПРФ, Надежде Тихоновой от «Справедливой России» и Михаилу Амосову от «Гражданской инициативы».

«У меня лично никаких договоренностей не было», — сказал Владимир Бортко, его цитирует ТАСС.

Руководитель штаба Бортко Владимир Дмитриев добавил, что никто не договаривался с правительством Петербурга о помощи депутатов.

Надежда Тихонова также опровергла информацию о договоренностях. Она пояснила, что депутаты от «Единой России» сами были готовы пойти навстречу кандидатам.

Как рассказал Михаил Амосов, для сбора подписей он привлекал стороннего подрядчика, который сам собирал подписи муниципальных депутатов. Кандидаты в губернаторы не скрывают, что голоса в том числе им предоставили единороссы.

По словам главы Совета муниципальных депутатов Всеволода Беликова, единороссы поддержали кандидатов от парламентских партий и самовыдвиженцев, которые показали «понятные подходы».

«Мы люди ответственные, и понимаем, что в выборах губернатора должна быть политическая конкуренция», — прокомментировал Беликов.

Ранее политолог оценил шансы кандидатов в губернаторы Петербурга. По словам политолога Дмитрия Солонникова, из 28 кандидатов смогли пройти муницпальный фильтр только 4 человека.

Это связано с тем, что не каждый претендент планировал идти до конца. Некоторые хотели напомнить о себе, попиариться. Кто-то выбыл из гонки еще до ее начала, как депутат Заксобрания Олег Капитанов, который перешел на работу в Смольный.