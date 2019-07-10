Пьяного пассажира «зажевал» эскалатор в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. На станции метро «Василеостровская» в Петербурге пассажира зажало эскалатором, о происшествии сообщили очевидцы.

Инцидент произошел днем 10 июля, эскалатор пришлось остановить. Сотрудница петербургского метрополитена объявила по громкой связи, что на ступенях эскалатора лежит пострадавший пассажир.

Петербуржцев попросили быть внимательными. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным сотрудников метропролитена, инцидент произошел по вине пассажира, сам эскалатор исправен, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на красной ветке в метро произошло задымление. Движение поездов было временно приостановлено.