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Беглов поручил модернизировать ливневые канализации в Петербурге

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Беглов поручил модернизировать ливневые канализации в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля.Глава Петербурга Александр Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию из-за подтоплений. Об этом он сказал во время объезда Приморского района.

9 июля в Приморском районе выпало 16 мм осадков, что вдвое превышает расчетный норматив. По распоряжению Александра Беглова будет создан проект «спрямления» поворотов канализационной трубы на проблемном участке, пишут «Невские новости».

Напомним, что сильный дождь затопил часть Парашютной улицы, оттоку воды помешали повороты в канализации. Вопрос ликвидации последствий сильных ливней Беглов также обсудил с представителями «Водоканала». 

Беглов предложил перекрывать движение транспорта в подтопленных районах города, чтобы избежать ДТП.

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