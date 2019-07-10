Беглов рассказал о строительстве шести путепроводов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на встрече с работниками завода Nissan рассказал о строительстве шести путепроводов и создании транспортного каркаса города.

Градоначальник сообщил, что на новые переезды власти выделяют 30 млрд рублей, остальные 40 млрд рублей оплатит РЖД. Строительство путепроводов поможет избавиться от пробок.

«Наш город поделен железнодорожными путями, которые создают серьезные проблемы. Мы поняли, что железнодорожную инфраструктуру можно использовать на благо города», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он отметил, что планируется использовать скоростные «Ласточки» как городской транспорт. Основной транспортный каркас строится за счет метрополитена и трамваев.

Беглов добавил, что в Петербурге будет развиваться электрический транспорт. Первые 10 электрбусов запустили на Васильевском острове.

Ранее глава Петербурга назвал ремонт городских дорог основной задачей. В этом году должны отремонтировать 120 км дорог.