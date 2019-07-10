Беглов обсудил ликвидацию последствий сильных ливней в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что нужно перекрывать дорожное движение в местах подтоплений, чтобы избежать аварий.

Градоначальник принял участие в выездном совещании с представителями «Водоканала» и главами районов Петербурга. Он обсудил меры борьбы с последствиями мощных ливней.

Беглов распорядился организовать аварийную бригаду, которая будет оперативно откачивать воду. Глава города отметил, что важно заранее предупреждать петербуржцев о перекрытии движения, пишет «Петербургский дневник».

По словам врио главы «Водоканала» Александра Данилова, в Петербурге насчитывается десять проблемных участков. Вода медленно уходит из-за канализации, которая проложена с поворотами, а не напрямую, пояснил он.

Ранее сообщалось, что проливной дождь привел к подтоплениям в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Сотрудники «Водоканала» устраняют последствия ливня.