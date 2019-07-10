Беглов поздравил сотрудников Nissan с десятилетием завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Глава Петербурга Александр Беглов приехал на завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Он осмотрел сборочный цех, пообщался с коллективом предприятия.

Градоначальник поздравил сотрудников автомобильного завода с десятилетием предприятия. Он подчеркнул, что «Ниссан» обеспечил рабочими местами более 2000 человек.

Александр Беглов отметил, что автокластер очень важен для развития Петербурга. В регионе снизили налогы для промышленников, это обеспечивает рост отрасли, пишут «Невские новости».

По словам главы города, перед властями поставлена задача увеличить среднюю зарплату до 100 тысяч рублей. Важно также выполнять социальные обязательства перед гражданами, резюмировал Беглов.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга встретился с жителями Кировского района. Он отметил, что город нуждается в увеличении инвестиции в высокотехнологичное производство.