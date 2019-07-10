Глава «Метростроя» рассказал о тестировании новых станций Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, 10 июля. Гендиректор «Метростроя» Николай Александров рассказал, что три станции Фрунзенского радиуса в Петербурге находятся на одной стадии готовности.

Николай Александров принял участие в совещании правительства в Смольном под председательством главы Петербурга Александра Беглова. Он рассказал, что в июле начнется тестирование станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

«В районе 17-18 июля планируем прогнать габаритную раму — проверить габариты, 18 числа — начать подавать напряжение на контактный рельс», — сказал глава «Метростроя», его цитируют «Невские новости».

Александров добавил, что тоннели готовы к приему южного состава, начинается откатка. Ранее градоначальник распорядился, чтобы три станции открыли к 1 сентября.

1 июля в Петербурге открыли станцию «Академическая», которая находилась на капитальном ремонте.

Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов после совещания в Смольном рассказал о ситуации вокруг «Метростроя». Он отметил, что она находится под контролем, все вопросы с трудостройством сотрудников будут решаться в сентябре.