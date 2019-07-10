Петербуржцы вновь потребовали отставки «травокура» Резника

Санкт-Петербург, 10 июля. Жители Петербурга вышли на пикеты в центре города с требованием лишить депутатского мандата Максима Резника, который подозревается в употреблении наркотиков.

Общественники Петербурга заняли сразу две точки — у здания городского Заксобрания и в районе Гостиного двора. Цель активистов — обратить внимание на ситуацию с Резником, которому сходит с рук «наркотический скандал».

В июне инициативная группа во главе с бывшим координатором движения «Антидилер» Антоном Облицовым передала парламентариям Петербурга подписи от более 100 тысяч горожан, которые требуют отстранения Резника от занимаемой должности. Активисты просили принять решение в течение недели, однако их обращение было проигнорировано. Попытки привлечь внимание к проблеме с помощью митингов были пресечены сотрудниками полиции.

В июле ситуация остается прежней. Облицов отмечает, что никакой реакции от ЗакСа так и не последовало.

«На прошлой неделе у нас был одиночный пикет здесь же [на Гостином дворе]. Коллеги выходили с этим же плакатом, — приводит его слова «Невские новости». — Сейчас мы продолжаем серию одиночных пикетов с целью показать обществу, что мы хотим получить ответ по данной ситуации. В принципе, проблема потребления наркотиков и пропаганда в нашем обществе очень актуальна».

Активист пояснил, что его не так волнует образ жизни Резника, как равнодушие властей к сложившейся ситуации. Облицова возмущает участие пропагандирующих наркотики музыкантов на популярных в Петербурге фестивалях, однако когда популяризацией употребления «травы» занимается депутат — это выходит за все рамки.

По его словам, активисты будут проводить пикеты в городе до тех пор, пока ЗакС не примет решения относительно участи скандального депутата.

Напомним, в мае появилась информация о том, что Резник употребляет наркотические средства. В качестве доказательства источники предоставили видео, на кадрах которого стоящий на балконе Резник курит папиросу с неизвестным содержимым способом, похожим на употребление запрещенных веществ. СМИ отметили, что этот факт объясняет неадекватное поведение депутата во время первомайского шествия.

О проблемах Резника с наркотиками сообщили и коллеги — депутаты ЗакСа. По их словам, они не только осуждали пагубное пристрастие, но и стремились помочь ему с лечением и реабилитацией.

Сам Резник все обвинения отрицал, однако, когда ему предложили пройти соответствующий тест, чтобы успокоить общественность, депутат ответил отказом.