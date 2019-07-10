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Батанов назвал управляемой ситуацию вокруг «Метростроя»

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Батанов назвал управляемой ситуацию вокруг «Метростроя»

Санкт-Петербург, 10 июля. Вице-губернатор Эдуард Батанов назвал ситуацию с «Метростроем» управляемой после совещания правительства с участием главы Петербурга Александра Беглова.

10 июля в Смольном состоялось совещание по вопросам строительства Фрунзенского радиуса. Градоначальник поручил открыть новые станции к 1 сентября.

Эдуард Батанов прокомментировал ситуацию с компанией «Метрострой». Он отметил, что вопросы трудойстройства рабочих будут решаться в сентябре.

«Всем сотрудникам предложили перейти в «живые» компании, естественно, с закрытием долгов по зарплате. По итогам работы, сданной к сентябрю, будем смотреть, что с ней делать дальше», — сказал вице-губернатор, его цитируют «Невские новости».

Батанов отметил, что некоторые субподрядчики действительно банкроты. Но ситуация находится под контролем, работа продолжается, резюмировал чиновник.

Ранее пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина показала, как на станции метро «Проспект Славы» устанавливают контактные рейсы. Она также пообщалась с главой «Метростроя» Николаем Александровым.

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