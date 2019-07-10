Петербуржцев возмутил билборд с рекламой секс-игрушек для женщин

Санкт-Петербург, 10 июля. На уличном билборде в Петербурге появилась реклама секс-игрушек для женщин. Петербуржцы возмущены фотографией с призывом покупать устройство.

Прохожие сфотографировали билборды и поделились снимком в соцсетях. Прибор предназначается для стимуляции эрогенных зон.

Многие считают, что рекламировать интимные товары в публичных местах неприлично, пишет «Комсомольская правда — Петербург». С другой стороны, петербуржцы уверены, что плакаты с секс-игрушками безобидны.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала МФО в Челябинске за оскорбление чувств верующих. На календаре с рекламой МФО присутствовало изображение Христа.