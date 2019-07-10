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Экономика

Международный рыбопромышленный форум открылся в Петербурге

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Международный рыбопромышленный форум открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Третий международный рыбопромышленный форум стартовал в Петербурге, он приурочен ко Дню рыбака, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев открыл официальную часть форума и отметил растущий интерес мирового сообщества к конференции.

«Двадцать иностранных делегаций присутствуют сегодня на уровне министров», — сказал министр.

Темой форума стал «океан возможностей»: природа, экономика, человек.

Международный рыбопромышленный форум открылся в Петербурге

Дмитрий Патрушев отметил, что рыбохозяйственный сектор очень важен для страны, в нем работают 60 миллионов человек. Россия занимает четвертое место в мире.

В рамках форума представлены новинки оборудования, технологические решения по транспортировке рыбы и морепродуктов.

Международный рыбопромышленный форум открылся в Петербурге

На пленарном заседании участники форума обсудили рациональное использование рыболовства, цифровизацию отрасли и освоение Арктики и Антарктики.

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