Батанов рассказал о подготовке к открытию новых станций метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов рассказал журналистам в Смольном о подготовке к открытию трех станций Фрунзенского радиуса.

Строительство завершат к концу августа, после чего начнется приемка станций и выдача разрешений на запуск движения. Эдуард Батанов добавил, что работа заказчика и подрядчика полностью согласована.

«У подрядчика появились оборотные средства, налажена работа заказчика и подрядчика, проведена работа с субподрядчиками, технологически удалось закрутить процессы с точки зрения обустройства площадки, строительства», — сказал вице-губернатор, его цитируют «Невские новости».

Утром 10 июля глава Петербурга Александр Беглов провел заседание с членами правительства и руководством «Метростроя» о строительстве Фрунзенского радиуса. Он распорядился, чтобы три станции открыли к 1 сентября.

1 июля в Петербурге открыли станцию метро «Академическая» после капитального ремонта. Это говорит о том, что все силы метростроевцев мобилизованы, добавил Беглов.

Ранее пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина спустилась на станцию «Проспект Славы» и показала установленные современные контактные рельсы. Она отметила, что строительство идет согласно графику.