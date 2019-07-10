В Смольном показали, как идет строительство станции «Проспект Славы»

Санкт-Петербург, 10 июля. Глава Петербурга Александр Беглов выслушал доклады вице-губернатора Эдуарда Батанова и руководителя «Метростроя» Николая Александрова о строительстве Фрунзенского радиуса. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Инна Карпушина.

Автор Telegram-канала «Барышня в Смольном» поделилась видео из строящейся станции «Проспект Славы» и показала, как выглядит контактный рельс. Она добавила, что строительство идет по плану.

Вместе с Карпушиной в тоннель спустился и глава «Метростроя».

«У нас стыкуются контактные рельсы. Это медные соединительные элементы», — пояснил Николай Александров.

Ранее Александр Беглов призвал рабочих выполнять работы по строительству метро четко в срок и не отставать от графика.