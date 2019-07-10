Бородатый мужчина с татуировкой на руке изнасиловал школьницу В Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. В полицию обратилась жительница Петербурга, заявившая, что ее дочь изнасиловал неизвестный, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 10 апреля 2019 года в Красносельском районе. Нападавшему на вид 30 лет, с густой бородой и смуглым лицом.

По словам пострадавшей, он был одет в черный пуховик с капюшоном, черные штаны и берцы. Школьница добавила, что на правой руке у злоумышленника была татуировка. Мужчина разговаривал без акцента.

Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии, приехавший в Россию на заработки, изнасиловал жительницу Ленобласти.