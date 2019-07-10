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Неизвестные украли сейф из салона сотовой связи в Петербурге

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Неизвестные украли сейф из салона сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Неизвестные обокрали салон «Билайн» в Курортном районе Петербурга, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля на проспекте Ленина в Зеленогорске. Трое мужчин вскрыли замки наружных дверей и похитили сейф с деньгами, мобильные телефоны.

Собственник подсчитывает нанесенный ущерб, полиция проводит проверку по факту кражи, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петербурге цыганка отобрала у студентки крупную сумму денег и золото, когда девушка была под гипнозом.

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