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Петербургская студентка под гипнозом отдала цыганке все деньги и украшения

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Петербургская студентка под гипнозом отдала цыганке все деньги и украшения

Санкт-Петербург, 10 июля. В полицию Петербурга обратилась студентка 1996 года рождения, заявив о мошенничестве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пострадавшая рассказала, что днем 9 июля к ней подошла цыганка. После общения с неизвестной женщиной у студентки пропали 175 евро и 15 тысяч рублей, а также золотые ювелирные изделия. Ущерб составил более 43 тысяч рублей.

Вероятно, девушка оказалась под гипнозом, момента передачи цыганке денег и украшений она не помнит. На вид мошеннице 45-50 лет, темные волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку, темные джинсы и шляпу.

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