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Мигрант проломил голову жителю Петербурга

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Мигрант проломил голову жителю Петербурга

Санкт-Петербург, 10 июля. Полиция задержала уроженца Средней Азии, который избил жителя Петербурга, сообщил источник.

Инцидент произошел 8 июля на Ленинградской улице, узбек напал на 41-летнего мужчину. Он избивал петербуржца руками и ногами, на месте происшествия нашли нож и биту.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Правоохранители вычислили злоумышленника, им оказался 44-летний мигрант без регистрации, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Москвы попытался отнять рюкзак с личными вещами у туриста в Петербурге.

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