Москвич попытался отнять рюкзак у мужчины на набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Житель Москвы попытался ограбить мужчину на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Инцидент произошел утром 9 июля, очевидцы задержали злоумышленника. По данным источника, москвич 1990 года рождения отнял рюкзак у туриста из Барнаула.

В сумке находились деньги, мобильные телефон и личные вещи приезжего. Турист стал звать на помощь, его услышали прохожие и помогли задержать преступника.

Уже судимого москвича передали в руки полиции, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что уродженец Молдавии изнасиловал жительницу Ленобласти.